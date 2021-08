Ralf Bibiella spielt die Oberlinger-Orgel

Spielt am Sonntag auf der Dillenburger Oberlinger-Orgel: Ralf Bibiella. Foto: Ralf Bibiella

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Mit dem vierten Konzert beim Dillenburger "Orgelsommer" erreicht die beliebte Sommerkonzert-Reihe ihre Halbzeit.

Am Sonntag, 8. August, spielt Ralf Bibiella, Propsteikantor für Rheinhessen und Nassauer Land, ab 17 Uhr die Orgel in der evangelischen Stadtkirche. Auf dem Programm stehen ausschließlich Stücke französischer Komponisten, so zum Beispiel orgelsinfonische Werke von Louis Vierne und Charles-Marie Widor, ergänzt durch Kompositionen des 20. Jahrhunderts von Demessieux und Messiaen. Mit diesem Programm wird Ralf Bibiella die neuen klanglichen Möglichkeiten der Oberlinger-Orgel voll zur Geltung bringen.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Am Ende wird um eine Spende zur Unterstützung dieser ökumenischen Konzertreihe gebeten.