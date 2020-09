Randalierer werfen in Dillenburg sechs uralte Grabsteine um

Umgeworfen: Einige der betroffenen Grabmale auf Dillenburgs alten Friedhof sind über 100 Jahre alt. Foto: Polizei Dillenburg

Dillenburg (red). Unbekannte haben am Alten Friedhof in Dillenburg randaliert. Dabei warfen sie sechs Grabsteine um, die zum Teil über 100 Jahre alt sind. Das hat die Dillenburger Polizei am Mittwochmittag mitgeteilt.

Erst kürzlich hatte sich dort ehrenamtliche Helfer engagiert und zugewucherte Grabstätten wieder freigelegt.

Einige der hochwertigen Grabsteine sind nun zerbrochen. Wann die unbekannten Täter auf dem Alten Friedhof in der Frohnhäuser Straße ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben, ist noch unklar. Die Polizei nennt als möglichen Zeitraum zwischen Montag, 24. August, und Sonntag, 6. September. Der Schaden an den betroffenen Grabmalen wird auf etwa 30 000 Euro geschätzt.

Die Polizei hofft auf

Hinweise von Zeugen

Die Ermittler der Dillenburger Polizei bitten unter Telefon 0 27 71-90 70 um Hinweise möglicher Zeugen.