Raub in Dillenburg: Polizei sucht flüchtigen Täter

DILLENBURG - Nach einem Raub in einem Laden in der Hauptstraße in Dillenburg läuft gerade ein Polizeieinsatz. Der Mann, der laut Polizei bei der Tat auch eine Schusswaffe dabei hatte, ist auf der Flucht. Das hat Polizeisprecherin Yasmine Hirsch am Montag gegen 15 Uhr mitgeteilt.

Die Polizei sei mit mehreren Streifen in der Hauptstraße im Einsatz, nachdem es dort zu einem Raub mit Schusswaffe gekommen sein soll. "Ersten Erkenntnissen zufolge betrat ein unbekannter Mann gegen 13.50 Uhr einen Laden in der Hauptstraße und forderte den Verkäufer unter Vorhalten einer Pistole auf, ihm Bargeld zu geben", so Hirsch. "Nachdem er mehrere Hundert Euro Bargeld erhalten hatte, flüchtete er in Richtung Konrad-Adenauer-Allee."

Der Täter soll 16 bis 18 Jahre alt sowie 1,65 bis 1,70 Meter groß sein. Er habe akzentfrei Deutsch gesprochen, eine hellgrüne medizinische Maske und einen schwarzen Kapuzenpullover getragen und eine beige Leinentasche dabei gehabt haben.

Verdächtige nicht ansprechen, sondern Polizei rufen

Die Ermittler fragen: Wem ist eine so beschriebene Person in der Hauptstraße oder deren Umgebung aufgefallen? Wer hat gesehen, wie der Täter weglief, und kann die Fluchtrichtung oder Personenbeschreibung ergänzen?

Die Polizei bittet Zeugen, die eine so beschriebene Person sehen, diese auf keinen Fall die Person anzusprechen, sondern stattdessen umgehend die Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70 zu informieren.