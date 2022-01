"Rechts frei?" - "Keine Ahnung": Kleintransporter vollgestapelt

Keine Sicht mehr nach rechts: Ein Päckchenzusteller hat seinen Kleintransporter viel zu voll geladen. Die Polizei zieht ihn in Dillenburg vorübergehend aus dem Verkehr. Foto: Polizei Dillenburg

DILLENBURG - Polizisten des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill haben am Dienstag in Dillenburg zusammen mit Kollegen von der Bereitschaftspolizei in der Hindenburgstraße eine Fahrzeugkontrolle vorgenommen. Dabei deckten sie eine ganze Reihe von Verstößen auf.

Zwischen 8.45 und 14.30 Uhr stoppten sie Fahrzeuge und überprüften die Verkehrstüchtigkeit der Fahrer sowie die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge. An 17 Fahrzeugen bemängelten die Beamten defekte Beleuchtung, in sieben Fällen fehlte das Erste-Hilfe-Material, in anderen die Warnweste oder das Warndreieck. Zudem stoppten die Polizisten einen "Gurtmuffel". Erstaunte Gesichter gab es, als sie einen Kleintransporter anhielten: "Ein Päckchenauslieferer hatte es mit der Beladung maximal übertrieben", so Polizeisprecher Guido Rehr.

Am E-Roller fehlt zudem

eine Versicherungsplakette

"Die Sendungen stapelten sich auf seinem Beifahrersitz bis an die Decke und schränkten das Sichtfeld des Fahrers gefährlich ein." Erst nachdem er umgeladen und sich freie Sicht geschaffen hatte, durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Für einen 26-jährigen Dillenburger endete an der Kontrollstelle die Fahrt mit seinem E-Scooter: Der Dillenburger lenkte sein - wie sich herausstellte - Weihnachtsgeschenk auf dem Bürgersteig an den Beamten vorbei. Denen fiel dabei sofort auf, dass an dem Gefährt eine Versicherungsplakette fehlte, wie man sie für einen solchen Roller aber benötigt. Doch damit nicht genug: Bei der weiteren Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass das Gefährt nicht über eine allgemeine Betriebserlaubnis verfügt.

Der Verkehrsdienst ermittelt nun gegen den Mann wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Verdachtes des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.