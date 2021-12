Regina Lünsch für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG-NIEDERSCHELD - Regina Lünsch aus Niederscheld hat die Landesauszeichnung "Soziales Bürgerengagement" des Ministeriums für Soziales und Integration in Wiesbaden erhalten. Sie ist eine von vier Preisträgern.

Lünsch engagiert sich mit großem zeitlichen Einsatz seit 2015 bei inklusiven und generationsübergreifenden Angeboten im Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt in Herborn. In Scheld ist sie zudem Flüchtlingspatin sowie in der Vogelschutzgruppe und in der evangelischen Kirchengemeinde aktiv.

Die Auszeichnung ging außerdem an die Obdachlosenhilfe Limburg, den Verein "Wir für uns!" in Neustadt bei Stadtallendorf und die Initiative "SymPaten" in Marburg. Die Geehrten erhielten außer der Landesauszeichnung "Soziales Bürgerengagement" in Form einer Skulptur auch 500 Euro als ein finanzielles Dankeschön.