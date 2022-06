Regionalmanagement gewinnt zweiten Preis beim New Work Award

Sie freuen sich über den zweiten Platz beim New Work Award 2022 (v. l.): Jurymitglied Gesche Joost, Geschäftsführer Jens Ihle und Regionalmanager Christian Piterek vom Regionalmanagement Mittelhessen sowie Marc-Sven Kopka von New Work. Foto: Nils Hasenau

WETZLAR/DILLENBURG/MARBURG/WEILBURG - Zwölf Sieger von 196 Bewerbungen sind auf der Konferenz New Work Experience (NWX22) in der Hamburger Elbphilharmonie für zukunftsweisende Arbeitsprojekte ausgezeichnet worden. Einer davon ist das Regionalmanagement Mittelhessen.

Zum neunten Mal hat die New Work SE, unter anderem Muttergesellschaft des beruflichen Netzwerks Xing, den New Work Award für zukunftsweisendes Arbeiten verliehen. Das Regionalmanagement Mittelhessen hatte sich mit dem Slogan "Mittelhessen - road to New Work normal region" beworben und wurde durch eine Jury mit Vertretern aus Gesellschaft, Wirtschaft und Forschung für die Finalrunde der besten 20 ausgewählt. Nach dem Publikumsvoting erhielt das Team um Regionalmanager Jens Ihle den zweiten Preis in der Kategorie New Work Public Institutions.

Jens Ihle erklärt: "Wir sind enorm stolz über diese Anerkennung für Mittelhessen, weil wir gemeinsam innovative Wege der Zusammenarbeit gefunden haben, die zu einer zeitgemäßen Weiterentwicklung Richtung New Work beitragen. Der Preis ist für uns Ansporn, weiterzumachen und die nächsten Schritte zu gehen mit allen, die die Region Mittelhessen zukunftsfest machen wollen."