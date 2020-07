Rehkitze: Achtung, nicht berühren!

Viele halten ein allein gelassenes Rehkitz für verwaist und wollen es mit nach Hause nehmen. Doch man sollte das Tier nicht anfassen. Archivfoto: Patrick Pleul/dpa

Lahn-Dill-Kreis (red). Der Frühsommer ist die Zeit der Rehkitze. Doch wenn jemand ein angeblich verwaistes Jungtier findet und anfasst, dann kann das Muttertier es möglicherweise nicht mehr am Geruch erkennen.

Rehe haben normalerweise Zwillingsgeburten, Drillinge sind ebenfalls keine Seltenheit. In den ersten Wochen wird der Nachwuchs im hohen Gras oder an vermeintlich sicheren Plätzen zurückgelassen. Die Jungtiere bleiben zurück und verhalten sich über viele Stunden regungslos . Sie sind dabei nahezu unsichtbar und für Fressfeinde nicht "riechbar". Sie zeigen keinerlei Fluchtinstinkt. Während diese angeborenen Verhaltensweisen einen nahezu sicheren Schutz vor Füchsen, Dachsen, Wild- und Hauskatzen bieten, werden sie den Jungtieren regelmäßig zu Verhängnis, wenn sie in dieser Phase von Menschen gefunden werden. Viele halten ein allein gelassenes Rehkitz für verwaist und wollen es mit nach Hause nehmen. Dabei ist das Alleinlassen der Kitze ein Schutz für die Tiere: Die weiblichen Rehe (Ricken) bleiben täglich zum Säugen nur für 35 Minuten bei ihren Jungen. So verhindern sie, dass potenzielle Feinde auf die Jungtiere aufmerksam werden.

In den allermeisten Fällen sind so aufgefundene Jungtiere nicht verwaist. Das Mitgefühl und Engagement der Menschen für Tiere bedeuten in nahezu allen Fällen den sicheren Tod. Das kann auch Michael Kampmann, seit mehr als 30 Jahren Förster und Vorstandsmitglied im Verein der Jäger des Lahn-Dill-Kreises, bestätigen. "Die Tierretter meinen es bestimmt gut, wenn sie das Jungtier streicheln und mitnehmen", so Kampmann. "Doch junge Wildtiere haben noch keinen Eigengeruch. Kommen sie in Kontakt mit Menschen, nehmen sie deren Geruch an. Vom Muttertier werden die Jungen dann als fremd empfunden und verstoßen", erklärt der Forstmann.

Plötzlicher

Zusammenbruch

"Ohne ihre Mutter sind Jungtiere jedoch dem Tod geweiht. Ein Rehkitz drückt sich in den ersten Lebenswochen fest auf den Boden. Das bedeutet, dass es sich bei Gefahr komplett auf seine Tarnung verlässt. In den ersten Lebenswochen hat ein Rehkitz noch keinen Fluchtinstinkt, und die Menschen meinen dann, es sei verwaist", so Kampmann. "Wer ein Wildtier findet, sollte es nicht berühren, sondern sich umgehend entfernen, auch wenn das Mitgefühl das Gegenteil vermittelt." Gerade die Aufzucht von Rehen setzt viel Wissen voraus, soll das Kitz die ersten Wochen überleben. "Das ist nicht mit einer Milchflasche und in zwei Stunden erworbenem Googlewissen getan", meint der Förster. "Kitze, die mit der falschen Milch gefüttert oder mit falschen Medikamenten behandelt werden, sterben oft unerwartet schnell. Einige Tage, manchmal sogar ein paar Wochen, zeigt sich das Kitz munter und gesund, springt lebensfreudig umher, dann kommt plötzlich der Zusammenbruch und innerhalb weniger Stunden stirbt das kleine Kitz elendig", weiß Michael Kampmann.

Es stelle sich auch die Frage, wie es weitergehen soll. Ob Rehkitz, Junghase oder gar ein Wildschweinfrischling - sollten sie die Aufzucht überleben, würden sie innerhalb weniger Monate erwachsen und änderten dann ihre Verhaltensweise. Aus dem Jungtier werde nicht selten ein aggressives Wildtier, was gefährliche Folgen haben könne. Natürlich gebe es Kitze, die wirklich Hilfe benötigen. Findet man ein Rehkitz, sollte man es erstmal sitzen lassen und beobachten. Falls etwas merkwürdig erscheine, sollte über die Polizei der Jagdpächter informiert werden. Dann werde das weitere Vorgehen besprochen, so Kampmann. "Die Jagdpächter können mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, ob es einen Wildunfall gab oder nicht und ob das ,Kleine' dann wirklich Hilfe braucht. Fast immer wird der aufmerksame Beobachter zu der Erkenntnis kommen, dass er in seiner Tierliebe beinahe der Rehmutter das Kind genommen hätte."