Reifenstecher schießt mit Luftdruckwaffe auf Dillenburger

DILLENBURG - Mit einer Luftdruckpistole hat ein Unbekannter auf einen 48-jährigen Dillenburger geschossen. Dieser wollte den Schützen und zwei weitere Personen davon abhalten, sein Auto zu beschädigen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am frühen Samstagmorgen gegen 3.15 Uhr.

Laute Zischgeräusche machten den Autobesitzer in der Friedrichstraße auf ein Trio aufmerksam. Aus einem Fenster heraus beobachtete er drei Gestalten, die sich an seinem Wagen zu schaffen machten. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung Rewe-Markt. Der Dillenburger nahm die Verfolgung auf und konnte auf dem Parkplatz des Marktes einen der Täter festhalten, während dessen Komplizen flüchteten. Laut Polizei zog der Unbekannte plötzlich eine Pistole und schoss in seine Richtung. Der 48-Jährige trug eine oberflächliche Verletzung im Gesicht davon, ein Treffer an der rechten Schulter ließ keine Verletzungen zurück. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter eine Luftdruckwaffe benutzte. Das Opfer verzichtete auf eine Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung.

Am nächsten Morgen meldete sich ein Autobesitzer aus der Oranienstraße, unweit der Friedrichstraße. Auch ihm war in der Nacht ein Reifen seines Mercedes CLA plattgestochen worden. Derzeit schließt die Polizei nicht aus, dass dieser Reifen ebenfalls auf das Konto des Trios geht.

Zwei Täter konnte der Zeuge nicht beschreiben. Der Schütze sei laut Polizei zwischen 16 und 18 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und von stabiler Figur gewesen. Er hatte sein Gesicht mit einem Schal maskiert. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 02771-9070 entgegen.