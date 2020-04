Reithauskonzerte erst 2021

Unter normalen Umständen bei den Dillenburger Reithauskonzerten ganz in seinem Elememt: Dirigent Jesko Sirvend. Aber: Das Landgestüt hat seine für dieses Jahr geplante Veranstaltungsreihe auf 2021 verschoben. Archivfoto: Helmut Blecher

Dillenburg (red). Wegen der Corona-Krise wird es in diesem Jahr keine "Dillenburger Reithauskonzerte" geben. Das hat das Landgestüt Dillenburg mitgeteilt. Stattdessen werde die Konzertreihe in die Spielzeit 2021 verschoben.

Abstandsregeln könnten nicht eingehalten werden

Diese Entscheidung sei im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie getroffen worden, heißt es in einer Pressemitteilung, weil unabhängig von einer Lockerung der aktuellen Einschränkungen die Hygiene- und Abstandsregeln bei einer eng bestuhlten Konzertveranstaltung nicht eingehalten werden könnten.

Der Vorverkauf ist bereits eingestellt. Da in der aktuellen Phase noch keine konkreten Termine genannt werden können, empfiehlt der Veranstalter eine Rückabwicklung direkt über Reservix (www.reservix.de). Betroffene Gäste sollen in den nächsten Tagen eine Benachrichtigung erhalten. Weitere Auskünfte gibt es beim Landgestüt in Dillenburg unter Telefon 0 27 71-8 98 30.

Derzeit wird daran gearbeitet, für alle Konzerte einen Ersatztermin in der Spielzeit 2021 zu planen, um an die Erfolge der zurückliegenden Konzerte wieder anknüpfen zu können.

Unter der künstlerischen Leitung von Dirigent Jesko Sirvend spielten 2019 das Orchester der Akademischen Philharmonie Heidelberg, das Schumann Quartett, die international bekannte Pianistin Olga Scheps sowie Liv Migdal im Reithaus an der Dillenburger Wilhelmstraße.

Auch die Schüler der umliegenden Schulen hatten von den Konzerten profitiert, da alle beteiligten Künstler die ehrenamtliche Bildungsinitiative "Rhapsody in School" unterstützt hatten. Dazu besuchten Sie die Schulen und erklärten ihre Instrumente, ihre Musik oder beschrieben ihr Leben als Künstler. Ziel ist es, junge Menschen mit klassischer Musik in Kontakt zu bringen.

Die Dillenburger Reithauskonzerte sind Teil der touristischen Nutzung der Gestütsanlage an der Dillenburger Wilhelmstraße. Neben dem Betrieb der Hessischen Landes-Reit- und -Fahrschule ist der Erhalt der kulturhistorischen und denkmalgeschützten Gestütsanlage fester Bestandteil der Aufgaben, die das zum Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen zugehörige Gestüt erfüllt.