Rentnerin fällt auf Trickdiebin herein

Mal kurz nicht aufgepasst: Dillenburgs Polizei warnt vor Trickdieben. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, und schon war das Portemonnaie samt Impfpass weg: Eine Trickdiebin hat am Montagnachmittag eine Frau beim Einkaufen in Dillenburg um 120 Euro gebracht.

Nach Angaben von Polizeisprecher Guido Rehr war die Rentnerin um kurz nach 13 Uhr im Aldi-Markt in der Kasseler Straße. Ihren Geldbeutel habe sie in der Außentasche ihres Mantels verstaut gehabt.

Konzentriert auf ihren Einkauf, so Rehr, bemerkte sie an einem Angebotstisch im Mittelgang, dass ihr Einkaufswagen von einer Frau zur Seite geschoben wurde. Erst kurz danach entdeckte sie, dass ihr Geldbeutel aus der Manteltasche fehlte.

Die Ablenkung mit dem Einkaufswagen habe die Diebin offensichtlich dazu genutzt, um unbemerkt das Portemonnaie aus dem Mantel zu ziehen. Die Unbekannte erbeutete rund 120 Euro Bargeld sowie den Impfpass der Rentnerin. Zur Täterin könne sie keine genaue Beschreibung abgeben. Die Frau sei etwa 1,60 Meter groß und habe einen schwarzen Mantel getragen.

Verknüpfte Artikel

"Dieser Fall ist ein gutes Beispiel, wie trickreich Diebe auf Beutezug gehen", sagt Polizeisprecher Rehr. "Gedränge in Einkaufszentren und Geschäften bieten den Langfingern ideale Rahmenbedingungen, um ihren Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen."

Verstärkt auf die eigenen Wertsachen achten

Meist nutzten sie Tricks, um ihre Opfer abzulenken, und suchten gezielt nach leichter Beute: achtlos und unverschlossen über die Schulter getragene Taschen oder Rucksäcke oder - wie im Fall der Dillenburgerin - eine nicht geschlossene Außentasche einer Jacke, aus der sich leicht der Geldbeutel ziehen lasse.

Der Polizeisprecher rät deshalb: "Halten Sie Handtaschen oder den Rucksack stets geschlossen. Klemmen Sie sie unter den Arm oder tragen Sie sie vorn am Körper. Bewahren Sie Geldbeutel, Bargeld oder Karten in Jacken ausschließlich in den innenliegenden Taschen auf und schließen Sie deren Druckknöpfe und Reißverschlüsse. Nehmen Sie grundsätzlich nur so viel Bargeld mit, wie Sie voraussichtlich an diesem Tag benötigen, und nutzen Sie die Möglichkeit des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Handtaschen oder Jacken niemals unbeaufsichtigt lassen und verstärkt auf die eigenen Wertsachen achten."