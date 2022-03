Roland Pleyer feiert 90. Geburstag

Feiert heute in Frohnhausen seinen 90. Geburtstag: Roland Pleyer. Foto: Siegfried Gerdau

DILLENBURG-FROHNHAUSEN - Die Welt befindet sich 1932 in der schwersten Wirtschaftskrise. In Deutschland herrscht hohe Arbeitslosigkeit. Soziales Elend, Existenzängste und Verzweiflung sind bei vielen Menschen an der Tagesordnung. In dieser schweren Zeit, am 5. März 1932, erblickte Roland Pleyer in Neudek (tschechisch: Okresní hejtmanství Neydek) das Licht der Welt. In Asch, nördlich von Karlsbad, wuchs er auf, und als er gerade 13 Jahre alt war, wurden er und seine Mutter aus der Heimat vertrieben. Der Vater befand sich noch in Kriegsgefangenschaft, als beide in Erfurt ankamen.

Der Jubilar begann eine Malerlehre. Als er gerade das erste Lehrjahr abgeschlossen hatte, ging im Zuge der Familienzusammenführung die Reise für die kleine Familie weiter. Da der größte Teil in Bayern "gestrandet" war, war das auch ihr Ziel. Seine Tante, eine leidenschaftliche und begabte Klöpplerin aus Frohnhausen, hatte sich mit ihren Erzeugnissen bei der US-Army in Darmstadt einen Namen gemacht. Über deren verschachtelte Verbindungen gelangten die Pleyers schließlich nach Frohnhausen.

Der junge Mann setzte seine Lehre im Dillenburger Malergeschäft Schaaf fort. Nach der Gesellenprüfung ließ er sich den beruflichen Wind in mehreren heimischen Maler-Unternehmen um die Nase wehen. Mittlerweile lernte er seine spätere Ehefrau Hedwig (Hedi) kennen. Ihre Hochzeit fand 1953 statt. Roland Pleyer arbeitete inzwischen in Frankfurt bei einem Baudekorationsgeschäft und erweiterte dort seinen beruflichen Horizont enorm. Die Meisterprüfung war sein nächstes Ziel und für den Malergesellen keine allzu hohe Hürde. Nach vielen Jahren Arbeit im Großraum Frankfurt machte er sich mit seinem Malergeschäft in Frohnhausen selbstständig.

Ein Mädchen und ein Junge wurden dem Paar geschenkt. Heute komplettieren drei Enkelkinder die Familie. Der Tod seiner geliebten Frau am 23. März 2016 traf den Jubilar schwer. Die Liebe zum Chor-Gesang in Verein und Kirche waren in dieser Zeit ein großer Trost. Auch das Akkordeon-Spiel und ganz besonders die Kunstmalerei lenkten seine Gedanken oft von dem Verlust ab. In seiner großen, gemütlichen Wohnung sind viele Bilder, überwiegend Aquarelle, zu bewundern. Sein täglicher Spaziergang ist für den körperlich und geistig rüstigen Mann obligatorisch. Roland Pleyer, der heute im Kreis seiner Familie seinen 90. Geburtstag feiert, sagt bescheiden: "Ich bin zufrieden mit meinem Leben und habe wohl auch in der Vergangenheit alles richtig gemacht."