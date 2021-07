Rotary-Club Dillenburg mit neuen Präsidenten

Präsidentenwechsel im Rotary-Club Dillenburg: Jens Georg (l.) übergibt an Kaweh Schayan-Araghi. Foto: RC Dillenburg

DILLENBURG - Kaweh Schayan-Araghi führt den Dillenburger Rotary-Club in dessen 60. Jahr des Bestehens. Er übernahm die Präsidentschaft von Jens Georg.

Rotary arbeitet in den Schwerpunkten Frieden und Konfliktprävention, Krankheitsvorsorge und -behandlung, Wasser und Hygiene, Gesundheit von Mutter und Kind, Elementarbildung, Wirtschafts- und Kommunalentwicklung sowie Umweltschutz). Die 47 Dillenburger Mitglieder haben im vergangenen Jahr fünf dieser sieben Bereiche mit Aktionen und Projekten unterstützt.

Rotarier widmen Arbeit dem Kampf gegen den Plastikmüll

Das Motto im Jubiläumsjahr lautet "Nachhaltig Leben ändern" und stellt damit den Umweltschutz in den Mittelpunkt. Das neue, langfristige Ziel lautet nun: Bis 2050 soll es keinen Plastikmüll mehr in den Ozeanen, Seen, Flüssen und Wäldern geben. Dazu soll es auch regionale Aktionen geben.

Coronabedingt fand das Clubleben in den vergangenen Monaten über virtuelle Treffen statt. Dank der verbesserten Lage gibt nun aber auch wieder "wirkliche", wöchentliche Meetings.