Rotkreuzler nähen für Rotkreuzler Kittel

Kittel nähen: Mitglieder der DRK-Bereitschaften unterstützen Mitarbeiter der DRK-Pflegeeinrichtungen. Foto: DRK-Kreisverband Dillkreis

Dillenburg (red). Noch in der Anfangszeit der Corona-Pandemie hatte der Krisenstab des Deutschen Roten Kreuzes in Dillenburg einen Aufruf gestartet, Kittel für die Mitarbeiter der heimischen DRK-Pflegeeinrichtungen zu nähen. Nicht nur Mitglieder der örtlichen DRK-Bereitschaften beteiligen sich an der Aktion, sondern auch Privatleute.

Der Krisenstab hatte den Aufruf gestartet, weil die Lage anfangs unklar war, ob genügend professionelle Schutzkleidung beschafft werden könnte. Insofern galt: Auch jeder selbst genähte Kittel, den eine Pflegekraft zu ihrem Schutz tragen kann, hilft.

Seitdem sind viele fleißige Rotkreuzler am Werk: Schnittmuster wurden mit Hilfe von Konstruktionsbüros 1:1 ausgedruckt, Stoffe - am besten geeignet sind Leinenbetttücher oder auch alte Damast-Bettbezüge - im Freundeskreis eingesammelt und an die Nähstationen verteilt. Die ersten Bilder selbst genähter Kittel machten schnell die Runde.

Heimische Familie spendet 1000 Masken für Pfleger

Viele Helfer waren an dieser Aktion beteiligt. Ehrenamtlich Engagierte übernahmen dabei auch die Logistik und Verteilung. Das gilt auch für ein Hilfsangebot über professionell genähte Gesichtsmasken, das das DRK gerne annahm. Außerdem hat eine heimische Familie, die namentlich nicht genannt werden möchte, 1000 Masken für die Pflegekräfte und Helfer gespendet.