"Rudi" ist erst acht Monate jung und schon im Tierheim

Mit acht Monaten kam "Rudi" ins Tierheim. Dort wartet er auf eine Familie. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG - Erst wenige Tage ist "Rudi" im Tierheim in Dillenburg untergebracht. Der Schäferhund-Labrador-Mischling sucht ein neues Zuhause, ebenso "Sissy" und "Franz", die zu den Dauergästen gehören.

"Rudi" ist ein aufgeweckter, junger Hund. Der Rüde ist acht Monate alt und lebte seit dem Alter von sechs Wochen in einer Familie. Aus gesundheitlichen Gründen musste er nun ins Tierheim gebracht werden, wo er betreut wird.

Der Vierbeiner ist nach Angaben der Tierpfleger lieb, verschmust, verspielt und temperamentvoll. Der Besuch einer Hundeschule wäre sicher ideal. "Der Hund ist anscheinend recht lernwillig", teilt Christine Nickel, Leiterin des Tierheims, mit. Mit Artgenossen verträgt er sich. In seinem neuen Zuhause wäre ein weiterer Hund ein guter Partner für "Rudi". Der Rüde kann aber auch als Einzelhund gehalten werden. Allerdings sollte das Herrchen oder Frauchen Erfahrung haben und ihm viele Kontakte zu anderen Hunden anbieten. Kinder in seinem neuen Zuhause sollten standfest sein.

Erneut sucht das Tierheim eine Familie für "Sissy" und "Franz". Die Kaninchen sind seit Juni 2020 dort. "Sie sind schon so lange hier. Möglicherweise liegt es an der Fehlstellung von Franz' Schneidezähnen", vermutet Nickel. Dabei sei dies vom Tierarzt schnell behoben.

Endlich eine Familie für "Sissy" und "Franz"?

"Sissy" soll die Tochter des zweieinhalb Jahre alten "Franz" sein. Die beiden sollen nur gemeinsam vermittelt werden. In ihrem Zuhause sollten sie viel Freilauf haben. "Im Frühjahr können sie sicher an Außenhaltung gewöhnt werden. Zudem könnten sie in eine größere Kaninchengruppe integriert werden", so Nickel.

Interessenten sollten vor einem Besuch im Tierheim unbedingt unter 02771-3 22 22 einen Termin vereinbaren. Unter www.tierheimdillenburg.de gibt es weitere Infos.