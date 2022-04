Rund um den Wilhelmsturm soll es bald blühen

Freiwillig arbeiten: Helfer bereiten die Flächen am Wilhelmsturm für die Aussaat von Blumensamen vor. Foto: "Serve the City" Dillenburg

DILLENBURG - Am Dillenburger Wilhelmsturm sollen bald farbenfrohe Blumen blühen. Dafür haben viele Freiwillige kürzlich die Vorarbeiten geleistet. Auf Einladung von "Serve the City" Dillenburg bereitete sie am Wilhelmsturm zwei Grünflächen für die spätere Aussaat von Samen für eine insektenfreundliche Blumenwiese vor.

Die Stadt hat die beiden Flächen freigegeben, die Stadtwerke hatten Gartengeräte zur Verfügung gestellt. Mit viel Spaß und Engagement konnten die Helfer beide Flächen entwurzeln und aufbereiten. Zum Aussäen der Blumensamen lädt "Serve the City" Dillenburg alle Interessierten ein, am Samstag, 23. April, ab 9.30 Uhr mitzuhelfen.

"Serve the City" arbeitet mit sozialen Einrichtungen der Stadt zusammen, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Ebenso engagieren sich die Freiwilligen bei praktischen Arbeiten für die Stadt.

Ziel der Gruppe ist es

auch, Brücken zu bauen

Durch die Einsätze werden Brücken zwischen Freiwilligen, sozialen Einrichtungen und Randgruppen gebaut.