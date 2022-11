"Sacred Sounds of Grass" in Nanzenbach hören

Wollen in Nanzenbach für außergewöhnlichen Hörgenuss sorgen: "Sacred Sounds of Grass". (© Klaus-Dieter Schwedt)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG-NANZENBACH - "Sacred Sounds of Grass", eine der ältesten Bluegrass-Bands Deutschlands mit Gründungsdatum 1979, ist am 19. November (Samstag) in Nanzenbach zu hören. Sie spielt ab 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche.

Mit ihrem klassischen Klangbild wird die Gruppe international als authentischste Bluegrass-Band außerhalb der USA gehandelt. Dort wurde "Sacred Sounds of Grass" auf drei Tourneen bei renommierten Festivals gefeiert. Ihr rein akustischer Sound überzeugt mit vokaler und instrumentaler Perfektion. Zum Repertoire gehören auch Eigenkompositionen. "Sacred Sounds of Grass" spielen in der Besetzung Thilo Hain (Banjo, Gesang), Sam Hain (Mandoline, Gesang) und Alfred Bonk (Kontrabass, Gesang).

Tickets sind im Vorverkauf für 13 Euro erhältlich im Friseursalon Häuser in Nanzenbach und in der Buchhandlung Rübezahl am Hüttenplatz in Dillenburg. An der Abendkasse kosten Karten 16 Euro.