Saisonabschluss in Oberscheld mit Flohmarkt und Oldtimern

Am Sonntag endet die Freibad-Saison im Waldschwimmbad Oberscheld. Gleichzeitig gibt es den sechsten Flohmarkt. Foto: Förderverein Waldschwimmbad Oberscheld

DILLENBURG-OBERSCHELD - Die Badesaison im Waldschwimmbad in Oberscheld endet am Sonntag, 4. September. Ab 10 Uhr findet damit verbunden der sechste Flohmarkt im Bad statt.

Für Speisen und Getränke sorgt das Bistro-Team. Der Eintritt an diesem Tag ist für Flohmarktbesucher und auch Badegäste frei.

Der Parkplatz des Waldschwimmbades ist an diesem Tag zwischen circa 9.30 und 10.30 Uhr zudem eine Station für die Oldtimer-Rallye des Lions Clubs Herborn-Schloss. Dieser veranstaltet eine Sternfahrt von den umliegenden Bädern in die Herborner Innenstadt mit anschließendem Programm. Gegen 10 Uhr startet die in Oberscheld beginnende Gruppe. Anschließend werden die Fahrzeuge aus Siegbach erwartet, die sich dann weiter auf den Weg nach Herborn machen.