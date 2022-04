Sanfte Flötenmusik füllt die Herborner Stadtkirche

Gewinnerin des Bundeswettbewerbs "Jugend musiziert": Amelie Stief meistert - begleitet von Regina Zimmermann-Emde - selbst schwierigste Passagen. Foto: Evangelische Kirchengemeinde Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - "Il Flauto dolce - die sanfte Flöte". Unter diesem Motto hat die Blockflötenklasse der Musikschule der Lahn-Dill-Akademie im Chorraum der evangelischen Stadtkirche in Herborn ein Konzert gegeben.

Begleitet wurden die Blockflötistinnen von Regina Zimmermann-Emde und Torsten Greis an Cembalo und Truhenorgel sowie von Simone Thielmann mit dem Violoncello. Da einige Mitspieler absagen mussten, entschied André Gerst sich spontan, das Programm mit Stücken für Gemshorn zu ergänzen.

Den Rahmen des Programms mit Musik aus Barock und Renaissance bildeten Trios für zwei Blockflöten und Basso Continuo: eine Chaconne von Giovanni Battista Draghi und eine Triosonate von Giuseppe Sammartini. Beide Stücke wurden von André Gerst, Torsten Greis, Simone Thielmann und Regina Zimmermann-Emde mit musikalischer Spielfreude und Temperament dargeboten.

Anspruchsvolle Klangwelt des französischen Barock

Silas Henrich interpretierte zwei Sätze aus einer Suite von Johann Fischer. Als weiteres Werk des Hochbarocks erklang eine Sonate von Johann Christoph Pepusch, von Leonie Stoll virtuos und mit großer Musikalität gespielt. Mit der Suite op.2,1 von Jacques-Martin Hotteterre le Romain führte Barbara Vorpahl in die kunstvolle und technisch äußerst anspruchsvolle Klangwelt der französischen Barockmusik.

Gerst und Greis

spielen Gemshörner

Aufgeteilt in zwei Folgen mit jeweils drei Bicinien für Gemshörner musizierten André Gerst und Torsten Greis und führten so mit Werken von Orlando di Lasso und Komponisten aus dem Umfeld der Kathedrale Notre-Dame de Paris in das 16. Jahrhundert. Gemshörner, deren Klang noch sanfter ist als der der Blockflöten, werden aus Naturhorn gefertigt und sind daher auch optisch sehr reizvoll.

Amely Stief, die im vergangenen Jahr einen ersten Preis im Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" gewinnen konnte, begeisterte das Publikum mit zwei Stücken: Zuerst erklang eine Sinfonia von Bartolomeo Montalbano und im späteren Verlauf des Programms Antonio Vivaldis äußerst virtuoses Concerto C-Dur. Gekonnt meisterte sie alle technischen Schwierigkeiten und zeigte im berühmten langsamen Satz, dass die Blockflöte zu Recht den Namen "Flauto dolce" trägt.