Sanierung der B 277: Zweite Bauphase startet später

Dillenburg-Niederscheld (red). In diesen Sommer- und Herbstferien saniert Hessen Mobil die Bundesstraße 277 zwischen Dillenburg und Niederscheld im Bereich zwischen den Einmündungen "Dillenburg-Au" und "Dillenburg-Jahnstraße" in Fahrtrichtung Dillenburg. Die erste Bauphase ist planmäßig in dieser Woche gestartet.

Bevor allerdings mit der zweiten Bauphase begonnen werden kann, sind im Rahmen der routinemäßigen Kampfmitteluntersuchung weitere Sondierungen erforderlich.

Deshalb können die Arbeiten der zweiten Bauphase, in der die B 277 auf rund 800 Metern stadteinwärts zwischen den Einmündungen "Dillenburg-Au" und "Dillenburg-Jahnstraße" grundhaft erneuert wird, nicht wie geplant bereits am Dienstag, 14. Juli, beginnen, sondern verschieben sich um rund eine Woche.

Um die Verkehrsführung für diese Bauphase aufzubauen, ist es erforderlich, die B 277 stadtauswärts in Fahrtrichtung Niederscheld zwischen den Einmündungen "Dillenburg-Jahnstraße" und "Dillenburg-Au" voll zu sperren.

In jede Richtung nur ein Fahrstreifen

Auch dieser Aufbau verschiebt sich von der ursprünglich angekündigten Nacht (13. auf 14. Juli) um rund eine Woche auf die Nacht von Sonntag, 19. Juli, auf Montag, 20. Juli, von 20 bis 6 Uhr. Der Verkehr wird währenddessen über die Dillenburger Jahnstraße, Hof-Feldbach-Straße und Berliner Straße umgeleitet und kann an der Einmündung "Dillenburg-Au" wieder auf die B 277 fahren.

Arbeiten sollen bis Anfang August dauern

In der darauffolgenden Nacht (Montag, 20. Juli, auf Dienstag, 21. Juli) wird die Verkehrsführung für die zweite Bauphase fertig aufgebaut; es ist dazu keine Sperrung in Fahrtrichtung Niederscheld/Herborn erforderlich.

Anschließend können die Bauarbeiten auf der B 277 stadteinwärts beginnen. Hierfür muss voraussichtlich ab Dienstag, 21. Juli, die Fahrbahn der B 277 in Fahrtrichtung Dillenburg im Baustellenbereich voll gesperrt werden. Der Verkehr stadteinwärts wird zwischen der Einmündung "Dillenburg-Au/Hof-Feldbach" und der Kreuzung Jahnstraße/Herwigstraße auf einen Fahrstreifen verengt und über die Gegenfahrbahn geführt. Stadtauswärts in Fahrtrichtung Niederscheld steht ebenfalls nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Deshalb ist es dann nicht möglich, aus der Berliner Straße auf die B 277 in Richtung Dillenburg einzubiegen. Ebenso kann man nicht von der B 277 aus Richtung Niederscheld kommend in die Berliner Straße abbiegen. Der Verkehr von und zur "Au" wird über die Dillenburger Jahnstraße umgeleitet. Voraussichtlich Anfang August soll diese Bauphase abgeschlossen sein.