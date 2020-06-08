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Montag, 08.06.2020 - 17:00
4 min

"Sauber" bedeutet im Schlossbergtunnel auch "sicher"

Viermal im Jahr steht in Dillenburg eine große Wartung der 782 Meter langen Röhre an. Seit der Eröffnung 2007 gab es dort erst drei polizeilich erfasste Unfälle.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Alles muss frei sein: Pawel Rinas (links) und Jörg Diehl spülen die seitlichen Schlitzrinnen des Schlossbergtunnels in Dillenburg aus. Foto: Frank Rademacher

Alles muss frei sein: Pawel Rinas (links) und Jörg Diehl spülen die seitlichen Schlitzrinnen des Schlossbergtunnels in Dillenburg aus. Foto: Frank Rademacher

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Fotos
Alles muss frei sein: Pawel Rinas (links) und Jörg Diehl spülen die seitlichen Schlitzrinnen des Schlossbergtunnels in Dillenburg aus. Foto: Frank Rademacher

Alles muss frei sein: Pawel Rinas (links) und Jörg Diehl spülen die seitlichen Schlitzrinnen des Schlossbergtunnels in Dillenburg aus. Foto: Frank Rademacher

Hier laufen alle Fäden zusammen: Zwei Techniker sind damit beschäftigt, die Kommunikationseinrichtung auf ihre Funktionstüchtigkeit hin zu überprüfen. Foto: Frank Rademacher

Hier laufen alle Fäden zusammen: Zwei Techniker sind damit beschäftigt, die Kommunikationseinrichtung auf ihre Funktionstüchtigkeit hin zu überprüfen. Foto: Frank Rademacher

Riesiges Gebläse: Klaus Müller, Leiter der Straßenmeisterei Dillenburg und Solms, vor einem Ventilator, der im Brandfall Rauch aus dem Tunnel befördern soll. Foto: Frank Rademacher

Riesiges Gebläse: Klaus Müller, Leiter der Straßenmeisterei Dillenburg und Solms, vor einem Ventilator, der im Brandfall Rauch aus dem Tunnel befördern soll. Foto: Frank Rademacher

Alles auf einen Blick: 37 Kameras überwachen den Schlossbergtunnel. Foto: Frank Rademacher

Alles auf einen Blick: 37 Kameras überwachen den Schlossbergtunnel. Foto: Frank Rademacher

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