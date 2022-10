Scheldetalschule unterstützt den Nachwuchs der Mehlschwalben

Jetzt teilen:

Als zweite Schule im nördlichen Lahn-Dill-Kreis hat die Scheldetalschule in Niederscheld die Auszeichnung "Schwalbenfreundliches Haus" erhalten. Auf Initiative der örtlichen Vogelschutzgruppe hat der Nabu Lahn-Dill die Plakette und die Urkunde überreicht (v.l.): Der Vorsitzende des Nabu-Kreisverbands, Walter Veit, übergab sie stellvertretend an Damian Hof, Fritz Langen und an Silke Schaub, die Schulleiterin Johanna Dölle vertritt. An der Grundschule sind 21 Mehlschwalbennester angebracht. In ihnen fanden 14 Bruten statt. Mehl- und Rauchschwalben sind geschützte Arten. Im Lahn-Dill-Kreis hat der Nabu-Kreisverband bisher über 120 "schwalbenfreundliche Häuser" ausgezeichnet. Die Scheldetalschule hat inklusive einer Intensivklasse rund 70 Schüler. Sie und die Vogelschutzgruppe arbeiten seit Jahren zusammen. kawe/Foto: Katrin Weber