Schlingensiepen ist Ehrenvorsitzender der Dillenburger FDP

DILLENBURG - Michael Schlingensiepen ist ab sofort Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzender des Dillenburger FDP-Ortsverbands. Das hat der Vorstand der Liberalen beschlossen.

Schlingensiepen habe sich jahrzehntelang mit "außergewöhnlichem Engagement" für Dillenburg eingesetzt - "stets fokussierend mit kritischen und liberalen Beiträgen zum Wohl der Bürger".

Michael Schlingensiepen ist seit 50 Jahren Mitglied der Partei. Er war zehn Jahre lang Vorsitzender des Kreisverbands und im Jahr 1970 Landtagskandidat für den damaligen Dillkreis und über 30 Jahre lang Vorsitzender der FDP in der Oranienstadt. Seit 1972 ist Schlingensiepen fast ununterbrochen für die Liberalen Mitglied der Stadtverordnetenversammlung gewesen, davon 20 Jahre lang als Fraktionsvorsitzender.

"Michael Schlingensiepen ist hier in Dillenburg das liberale Urgestein mit enormer Erfahrung und ist in der vergangenen Legislaturperiode als Alterspräsident aktiv gewesen", heißt es in der Laudatio des FDP-Ortsverbands. Mit der Ehrenurkunde danke die Dillenburger FDP diesem "besonderen und humorvollen Freund".

Der Jurist wird bei der Kommunalwahl am 14. März aus Altersgründen nicht mehr antreten. Schlingensiepen möchte den FDP-Ortsverband aber auch weiterhin mit allen Kräften unterstützen.