Schlossbergtunnel in Dillenburg wieder offen

Der Schlossbergtunnel in Dillenburg ist nach der Reparatur der Brandmeldeanlage wieder für den Verkehr frei. Archivfoto: Christoph Weber

DILLENBURG - Aufatmen bei vielen Autofahrern und vielen Anwohnern der früheren Dillenburger Ortsdurchfahrt: Seit dem frühen Mittwochnachmittag ist der Schlossbergtunnel wieder offen.

Techniker hatten zuvor ein defektes Elektronikteil der Brandmeldeanlage des über 800 Meter langen Tunnels ausgebaut und durch ein neues ersetzt, wie Sonja Lecher, Pressesprecherin von Hessen Mobil, mitteilte.

Seit dem Wochenende war der Tunnel unter dem Wilhelmsturm gesperrt gewesen, was ab Montag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Oranienstadt gesorgt hatte. Gerüchte, der Tunnel müsse für drei Monate gesperrt bleiben, die am Mittwochmorgen aufgekommen waren, hatten sich nicht bewahrheitet.