Schulbusse im Lahn-Dill-Kreis sind "nicht überfüllt"

Eine Entzerrung des Unterrichtsbeginns ist vom Ende der Herbstferien bis zum Beginn der Osterferien an der Wilhelm-von-Oranien-Schule (WvO) in Dillenburg geplant. Ab dem 19. Oktober richtet der Kreis deshalb zusätzliche Fahrten zur dritten Stunde ein beziehungsweise passt vorhandene Fahrten an. Auch die Abfahrten am frühen Nachmittag sind ergänzt, angepasst oder verstärkt worden.

Laut Kreis-Schuldezernent Heinz Schreiber (Grüne) kostet dies den Kreis etwa 29 000 EuroEr versteht das Vorhaben als "Versuch" beziehungsweise "Pilotprojekt".

Die Umstellung erfolgt laut einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung auf sieben Linien für 31 Ortsteile von Dillenburg, Haiger, Eschenburg und Dietzhölztal (Linien 100, 101, 102, 103, 105, 106 und 302). Die geänderten Fahrpläne - bereits gültig seit dem 5. Oktober - sind im Internet unter www.vldw.de zu finden.

Das Gymnasium habe die Stundenpläne angepasstDemnach beginnt nach den Herbstferien die Hälfte der 900 Mittelstufenschüler - die Jahrgangsstufen sieben bis zehn - zur dritten StundeDer Unterricht dauert dann bis zur achten Stunde und endet um 14.30 Uhr, anstatt um 13 Uhr. Die Oberstufenschüler sowie die Jahrgangsstufen fünf und sechs beginnen wie gewohnt zur ersten Schulstunde mit dem Unterricht.

"Die Kontakte reduzieren sich dadurch, und auch die zugenommene Zahl der Elterntaxis vor der Schule wird wieder sinken", erklärte Steffen Peters, Vorstand des Schulelternbeirats der WvO.