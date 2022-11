Schüler in Uganda freuen sich über sauberes Wasser

Spendenübergabe: 5500 Euro für Trinkwasserreinigungsanlagen in Uganda. (© Peter Müller)

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Mit zwei "Paul"-Trinkwasserreinigungsanlagen hilft der Lions Club Dillenburg mit der Organisation Celebrate Hope Germany (CHG, zu Deutsch: Feier die Hoffnung Deutschland) und den evangelischen Kirchengemeinden Edingen und Greifenstein zwei Schulen in Sanje/Uganda. "Paul" steht für Portable Aqua Unit for Lifesaving (Tragbare Wassereinheit zur Lebensrettung). Bianka Hedrich und Pfarrer Armin Kistenbrügge sind wesentlich an der Realisierung des Projekts beteiligt gewesen. Unter dem Motto "Wasser ist Leben" will das weltweite Lions-Hilfswerk dazu beitragen, in vielen Regionen der Welt sauberes Trinkwasser bereitzustellen. Wasser reinigen und lagern, statt es abkochen zu müssen CHG betreut in Sanje zwei Schulen. Das Trinkwasser dort wird aus nahe gelegenen Brunnen als Rohwasser in Kanistern bezogen und im Schulbetrieb abgekocht. Durch die "Paul"-Systeme kann eine Bevorratung von osmotisch gefiltertem Trinkwasser in Tanks erfolgen - ein Schutz gegen Cholera, Typhus und weitere Infektionskrankheiten. Dillenburgs Lions Club hat dafür 5500 Euro gespendet. CHG beschafft die Bauteile und lässt sie nach Sanje transportieren. Der Aufbau erfolgt durch Helfer vor Ort. Nun fand auch die Übergabe der Spendenurkunde anlässlich der Überweisung an CHG statt. Tina Dietermann, Bianka Hedrich, Christine Schulze, Armin Kistenbrügge und Rudolf A. Weck, Präsident des Lions Clubs Dillenburg, freuen sich, dass das Projekt jetzt in die Umsetzungsphase geht.