Schüler spenden für Flutgeschädigte

Spende (v.l.): der stellvertretende Schulleiter Sezer Avci, die Verbindungslehrerinnen Andrea Weide-Arfaoui und Ulrike Gotthardt, Jungen und Mädchen der Schülervertretung, Schulsprecher Julian Diehl und Lehrerin Katrin Kloos. Foto: Johann-von-Nassau-Schule Dillenburg

DILLENBURG - Die Schülervertretung (SV) der Johann-von-Nassau-Schule in Dillenburg spendet den Erlös ihres jüngsten Weihnachtskarten-Verkaufs an Flutgeschädigte aus dem Ahrtal. Die Spende in Höhe von 450 Euro geht gezielt an die Familie Schumacher und ihre zwei Kinder, welche durch das Hochwasser im vergangenen Sommer alles verloren hat.

Bei der Scheckübergabe nahmen die Mitglieder der SV, die Verbindungslehrerinnen Ulrike Gotthardt und Andrea Weide-Arfaoui, der stellvertretende Schulleiter Sezer Avci sowie Katrin Kloos teil.

Übergabe der Spende beim nächsten Helfereinsatz

Kloos war nach der Flutkatastrophe schon oft in Dernau, einer Ortsgemeinde im Ahrtal, ist ehrenamtliche Helferin der Freien evangelischen Gemeinde in Haiger und hat sich vor Ort durch tatkräftige Unterstützung am Wiederaufbau beteiligt. Außerdem begleitet sie Menschen bei der Bewältigung der Krise. Jan Tjorven Scholl von der Klasse R9b und Katrin Kloos werden die Spende zu ihrem nächsten Einsatz im Ahrtal mitnehmen und dort durch ehrenamtliche Arbeit auch weiterhin tätig sein.