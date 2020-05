Schüler verteidigen Gewerbliche Schulen in Dillenburg

Wird von der Schülervertretung verteidigt: An den Gewerblichen Schulen in Dillenburg gebe es keine Mängel in Bezug auf Schutzvorkehrungen wegen der Corona-Pandemie. Archivfoto: Jörgen Linker

Dillenburg (red). Nachdem bereits die beiden Schulleiter der in einem offenen Brief anonym erhobenen Kritik wegen angeblicher Mängel bei den Corona-Schutzvorkehrungen an den Kaufmännischen (KS) und den Gewerblichen Schulen (GS) in Dillenburg widersprochen haben, weist nun auch die Schülervertretung der KS die Anschuldigungen zurück. Die in dem Brief beschriebenen "Zustände" gebe es nicht, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung von KS-Schulsprecher Patrick Rogoschewski.

Nach Absprache mit vielen Schülern, die die KS täglich besuchten, "können wir sämtliche Anschuldigungen zurückweisen", heißt es darin. Dieser "Wutbrief" habe Schüler und Lehrer schockiert.

Zum Vorwurf, die Abstandsregeln würden nicht eingehalten, und es mangele an Desinfektionsmitteln, schreibt Rogoschewski: "Dem können wir nur widersprechen, da wir selbst Zeugen davon geworden sind, wie gut alles organisiert wurde. Bereits seit dem Beginn der Abiturprüfungen befinden sich Desinfektionsmittelspender direkt im Eingangsbereich und vor den Toiletten. Diese wurden später auch in jedem Unterrichtsraum hinzugefügt."

Schülergruppen seien aufgeteilt und alle Schüler über die Verhaltensregeln informiert. Geeignete Hygienemaßnahmen seien getroffen worden, und es mangele auch nicht an Seife. Nach Unterrichtsende "werden die Räume sofort gereinigt, Tische werden desinfiziert". Die Pausenaufsicht sei gut geregelt und achte darauf, dass der Mindestabstand eingehalten werde. "Die Rahmenbedingungen für ein Arbeiten mit minimalem Infektionsrisiko sind somit mehr als gegeben", so Rogoschewski.

"Besonders empört waren wir darüber, dass die Organisation, insbesondere des Stundenplanes, infrage gestellt wurde und die Mühen und Leistungen unserer Schule und Lehrkräfte derart herabgesetzt wurden. So heißt es im anonym verfassten Schreiben: ,Vorbereitung des Lehrkörpers mangelhaft. Die Lehrer hatten keinen neuen Stundenplan auf die Situation abgestimmt!' Dies entspricht keinesfalls der Wahrheit. Es hat die zuständigen Lehrkräfte viel Zeit gekostet neue Stundenpläne zu entwickeln, vieles musste überhaupt erst erarbeitet werden, da diese Situation für uns alle neu ist. Ganz zu schweigen davon, welche Zeit auch die Schulleitung für die Organisation aufbringen musste."

"Unsere Schulleitung, Lehrer- und Schülerschaft haben bestmöglich miteinander zusammengearbeitet, um diese Herausforderungen gemeinsam zu meistern." Die Schülervertretung distanziere sich deshalb ausdrücklich von dem Schreiben, das angeblich "im Namen der Schüler und Elternvertreter" veröffentlicht worden sei.

"Wir sind davon überzeugt, dass das Schreiben in feindseliger Absicht geschrieben wurde, mit der alleinigen Intention, unserer Schule zu schaden", so Rogoschewski.