Schulleiter führt digital durch die WvO in Dillenburg

Dreharbeiten für den virtuellen Rundgang: Filmaufnahmen mit Schulleiter Martin Hinterlang in der Bibliothek. Foto: Markus Hoffmann

DILLENBURG - Wie sollen sich Viertklässler, Zehntklässler und deren Eltern in Corona-Zeiten über weiterführende Schulen informieren? Die Wilhelm-von-Oranien-Schule (WvO) hat darauf eine Antwort: Sie lädt auf ihrer Website www.wvo-dill.de zu einem digitalen Rundgang durchs Gebäude mit Schulleiter Martin Hinterlang ein.

Im Menüpunkt "Schulübergang" finden sich mehrere Info-Module. Im Hauptfilm führt Hinterlang seine Gäste durch das Schulgebäude und öffnet Türen, zum Beispiel in die Bibliothek, die Mensa und in die neuen Naturwissenschaftsräume. Dabei erzählt er alles Wesentliche, was Interessenten über die WvO wissen müssen.

Ganztagsangebot wird

noch weiter ausgebaut

Weitere kurze Clips erklären speziellere Themen wie die Startprofile, die gymnasiale Oberstufe und welche Ansprechpartner zu welchen Themen zur Verfügung stehen. Ein Film stellt das Ganztagsangebot vor, das noch ausgebaut wird: Erstmals können sich Fünftklässler für eine gebundene Ganztagsklasse bewerben.

"Es war uns wichtig, nicht nur ein paar atmosphärisch nette Bildchen zu zeigen, sondern möglichst übersichtlich und prägnant alle wichtigen Informationen 'rüberzubringen, die Schüler und Eltern erfahrungsgemäß interessieren," erläutert Markus Hoffmann, Beauftragter für die Öffentlichkeitsarbeit. "Selbstverständlich kann man sich aber auch telefonisch oder per Kontaktformular melden, wenn es noch Fragen gibt", ergänzt er.