Schuster ist neuer Vizepräsident des Deutschen Landkreistages

WETZLAR/DILLENBURG - Wetzlar/Dillenburg/DRIEDORF (red). Die Mitgliederversammlung des Deutschen Landkreistages (DLT) hat die Verbandsspitze des kommunalen Spitzenverbandes für die nächsten zwei Jahre bestimmt. Dabei wurde der Landrat des Lahn-Dill-Kreises, der Driedorfer Wolfgang Schuster (SPD), im brandenburgischen Neuhardenberg als einer von vier Vizepräsidenten gewählt.

Darüber hinaus erfolgten die einstimmige Wiederwahl von Präsident Landrat Reinhard Sager (CDU, Kreis Ostholstein) und des Vizepräsidenten Landrat Joachim Walter (CDU, Landkreis Tübingen). Neu ins Vizepräsidentenamt gewählt wurden neben Schuster, der seit November 2021 Präsident des hessischen Landkreistages ist, noch die Landräte Sven Ambrosy (SPD, Landkreis Friesland) und Thomas Karmasin (CSU, Landkreis Fürstenfeldbruck).

Sager, der seit 2014 DLT-Präsident ist, betonte, dass "damit unsere Mannschaft steht, mit der wir in den kommenden Jahren etwas für die Sache der Landkreise erreichen wollen. Dies ist nicht einfacher geworden bei einer Bundesregierung, die sich oftmals nicht einig ist und in einer Zeit, in der sich eine Krise an die nächste reiht." Umso mehr müsse man verlässlich und kontinuierlich für kommunale Anliegen eintreten und nicht müde werden, für gleichwertige Lebensverhältnisse auch in ländlichen Räumen und eine starke kommunale Selbstverwaltung zu kämpfen.