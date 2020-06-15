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Montag, 15.06.2020 - 17:36
2 min

Schutt ärgert Dillenburger Anwohner

Seit gut einem halben Jahr ist die Brücke an der Vogelstange über die A45 bei Dillenburg fertig saniert. Allerdings sorgt zurückgelassener Bauschutt noch immer für Verärgerung bei den Anwohnern.

Von Katrin Weber
Bauschutt an der Vogelstange: Seit Monaten liegen die Reste einer Asphaltdecke in der Wiese - und niemand holt sie ab. Foto: Katrin Weber

Bauschutt an der Vogelstange: Seit Monaten liegen die Reste einer Asphaltdecke in der Wiese - und niemand holt sie ab. Foto: Katrin Weber

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