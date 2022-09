Schwalbennester nicht entfernen

Mehlschwalben kehren im kommenden Jahr zu ihren Nestern zurück. Deshalb sollen sie nicht entfernt werden. Symbolfoto: Maurizio Gambarini/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Mit ihrem Aufbruch in die Winterquartiere im südlichen Afrika geben die Schwalben dieser Tage den Startschuss für den Herbst. Mehl- und Rauchschwalben gehören zu den beliebtesten heimischen Singvögeln. Allerdings gehen ihre Bestände aber immer weiter zurück. Neben dem Nahrungsmangel durch das Insektensterben gibt es noch einen weiteren wichtigen Grund für diesen Rückgang: die akute Wohnungsnot, erklärt der Naturschutzbund (Nabu) in einer Pressemitteilung.

Hausbesitzer müssen

für Ersatz sorgen

Immer wieder fallen Schwalbennester dem Ordnungswahn zum Opfer und werden im Herbst abgeschlagen. "Als Hauseigentümer darf man die verlassenen Schwalbennester nicht einfach entfernen", verdeutlicht Nabu-Ornithologe Bernd Petri. Denn Schwalbennester sind durch das Bundesnaturschutzgesetz besonders beschützt. Wer sie zerstört, kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro bestraft werden. Schwalbennester sind deshalb von Mietern und Hauseigentümern zu dulden. Wenn im Zuge von Baumaßnahmen Nester entfernt werden müssen, hat der Hausbesitzer für einen Ersatz durch künstliche Nisthilfen zu sorgen.

Beim Fortzug in den Süden merken sich die Schwalben den Standort ihrer Nester, um sie im nächsten Frühling gleich wieder beziehen zu können. "Für Schwalben ist es einfacher, ein altes Nest zu reparieren, als aus 700 bis 1500 Lehmkügelchen mühsam ein neues Nest zu mauern", verdeutlicht Nabu-Schwalbenexperte Maik Sommerhage. Die Fähigkeit, sich einen guten Nistplatz zu merken, sei gerade in der heutigen Zeit eine wichtige Überlebens-Strategie für Mehl- und Rauchschwalben. Denn es gibt immer weniger geeignete Brutplätze an oder in Wohngebäuden, Reithallen und Stallungen.