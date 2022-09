Sechs Gullydeckel in Frohnhausen ausgehoben

Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG-FROHNHAUSEN - Das hätte schlimmer ausgehen können: Dillenburger Polizisten haben am Sonntag gegen 6.30 Uhr in Frohnhausen sechs ausgehobene Gullydeckel in den Straßen Beim Maistumpf, Unterm Goldbachshain und Oberm Tiergarten entdeckt und wieder eingesetzt. Es kam niemand zu schaden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet unter Telefon 02771-9070 um Hinweise auf verdächtige Personen, die zwischen 20 Uhr am Samstag und 6.30 Uhr am Sonntag in Frohnhausen aufgefallen sind.