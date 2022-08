Sechstes Konzert beim Dillenburger "Orgelsommer"

Musiziert am Sonntag an der Klais-Orgel der katholischen Pfarrkirche in Dillenburg: Thomas Wilhelm. Foto: Dillenburger "Orgelsommer"

DILLENBURG - Nummer sechs im Dillenburger "Orgelsommer" steht an: Thomas Wilhelm spielt am Sonntag, 21. August, ab 17 Uhr an der Klais-Orgel der katholischen Pfarrkirche Werke von César Franck (Choral Nr. 2 h-Moll, Finale B-Dur op. 21) und Johann Adam Reincken (Choralbearbeitung über "Was kann uns kommen an für Not").

Wilhelm studierte an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main Kirchenmusik und Orgel. Am dortigen Institut für Historische Interpretationspraxis absolvierte er ein Aufbaustudium mit Hauptfach Cembalo. Die Orgelstudien setzte er in Heidelberg fort und schloss sie mit dem Konzertexamen ab. Seine Ausbildung wurde ergänzt durch diverse Meisterkurse.

Thomas Wilhelm ist Orgel- und Glockensachverständiger der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und Kirchenmusiker an der St.-Nikolaus-Kirche in Bad Vilbel. An der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg unterrichtet er Orgelkunde.

Wie üblich dauert das Konzert 30 bis 40 Minuten. Im Anschluss bieten die Veranstalter eine kostenfreie Kirchenführung an. Auch der Eintritt zum Konzert ist frei, Am Ausgang werden Spenden zur Deckung der Kosten gesammelt.