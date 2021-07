SEK holt 33-jährigen Dillenburger aus seiner Wohnung

In Dillenburg hat es einen SEK-Einsatz gegeben. Symbolfoto: Harald Kaster

DILLENBURG - Ein 33 Jahre alter Mann ist am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr von einem Sondereinsatzkommando (SEK) in seiner Wohnung in Dillenburg festgenommen worden.

Als Grund nannte ein Sprecher der Polizei eine "persönliche Ausnahmesituation": Im Vorfeld war von einer Bekannten des Mannes mitgeteilt worden, dieser drohe damit, sich zu verletzen.

Darauf marschierten SEK-Beamte in die Wohnung und konnten den 33-Jährigen unverletzt in Obhut nehmen. Der Festgenommene wurde anschließend psychiatrisch begutachtet und in eine Klinik eingewiesen.