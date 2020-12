Sensoren und Touchscreen für Dillenburgs Oberlinger-Orgel

Die Oberlinger-Orgel in der evangelischen Stadtkirche in Dillenburg ist kirchenmusikalisch eines der beliebtesten Instrumente in der Region. Dies zeigen unter anderem die Konzerte, für die namhafte Musiker an ihr Platz nehmen. Die Orgel sei wirklich groß ausgestattet, sagt Kantorin Petra Denker.

Das Gehäuse von Florentius Wang stammt aus dem Jahr 1719Die Orgel verfügt über 65 Registerzüge, ein Glockenspiel, drei Manuale und ein Pedal, eine Vogelstimme und ein 32-Fuß-BassregisterDas Instrument kann den tiefsten Ton erzeugen, den das menschliche Gehör wahrnehmen kann.