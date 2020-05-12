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Dienstag, 12.05.2020 - 16:08
2 min

Sieben Monat Haft für sexuelle Nötigung

Der 57 Jahre alte Angeklagte erspart mit einem Geständnis zwei Zeuginnen die Aussage vor Gericht. Die Haftstrafe wird für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Das Dillenburger Amtsgericht hat einen 57 Jahre alten Mann wegen sexueller Belästigung und Nötigung verurteilt. Archivfoto: Reimund Schwarz

Das Dillenburger Amtsgericht hat einen 57 Jahre alten Mann wegen sexueller Belästigung und Nötigung verurteilt. Archivfoto: Reimund Schwarz

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