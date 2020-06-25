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Donnerstag, 25.06.2020 - 11:30
3 min

Sinns Wasserversorgung in Dillenburger Händen

Die Stadtwerke der Oranienstadt übernehmen nach der Technik auch den kaufmännischen Bereich. Auf den Wasserpreis soll das erst einmal keine Auswirkung haben.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Symbolisch reicht Sinns Bürgermeister Hans-Werner Bender (r.) seinem Dillenburger Amtskollegen Michael Lotz (l.) das Wasser. Ab 1. Juli ist Norbert Turschner, Leiter der Dillenburger Stadtwerke, auch für die kaufmännische Betriebsführung der Sinner Wasserversorgung zuständig. Foto: Frank Rademacher

Symbolisch reicht Sinns Bürgermeister Hans-Werner Bender (r.) seinem Dillenburger Amtskollegen Michael Lotz (l.) das Wasser. Ab 1. Juli ist Norbert Turschner, Leiter der Dillenburger Stadtwerke, auch für die kaufmännische Betriebsführung der Sinner Wasserversorgung zuständig. Foto: Frank Rademacher

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