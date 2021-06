So schnell sind die Schulen im Lahn-Dill-Kreis im Internet

Bis auf einen Standort sind alle Schulen im Kreis ans Glasfasernetz angeschlossen. Symbolfoto: Stefan Sauer/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Wie schnell können die Schüler im Lahn-Dill-Kreis im Internet surfen? Welche Netzanschlüsse haben die Schulen und wie sind die Datenübertragungsraten? Vize-Landrat Roland Esch (FWG) hat in der Kreistagssitzung in der vergangenen Woche antworten auf die Fragen des CDU-Parlamentariers Jörg Michael Müller geliefert. Demnach sind 95 der 96 Schulstandorte im Kreisgebiet mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet (FTTH: Fiber to the house). 78 dieser 95 Schulen könnten die Datenübertragung per Glasfaser "bereits" nutzen.

86 der Schulen surfen laut Esch bislang mit Übertragungsraten von maximal 250 Mbit pro Sekunde, vier mit 100 Mbit/s, drei mit 175 Mbit/s und zwei mit 500 Mbit/s.