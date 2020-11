So wird im Lahn-Dill-Kreis geimpft

Noch stehen in der Lahnauhalle Tische und Stühle für die Sitzungen der Gemeindegremien. Vorerst zum letzten Mal wird hier die CDU-Lahnau am Freitag tagen, bevor die Halle dann zum Impfzentrum umfunktioniert wird. Foto: Christian Keller

LAHNAU-WALDGIRMES - Am Freitagabend tagt noch einmal die CDU Lahnau in der Lahnauhalle und dann war's das erst einmal. Die Sport- und Kulturhalle wird zum zentralen Corona-Impfcenter für den gesamten Lahn-Dill-Kreis umfunktioniert.

Mindestens 250 Tage lang sollen dort täglich rund 1000 Menschen geimpft werden. Wie das funktionieren soll, haben die Verantwortlichen um Landrat Wolfgang Schuster (SPD) am Donnerstag vor Ort erklärt.

Fotos Noch stehen in der Lahnauhalle Tische und Stühle für die Sitzungen der Gemeindegremien. Vorerst zum letzten Mal wird hier die CDU-Lahnau am Freitag tagen, bevor die Halle dann zum Impfzentrum umfunktioniert wird. Foto: Christian Keller Sonst Sport- und Kulturhalle, ab voraussichtlich 11. Dezember dann für mindestens acht Monate Impfzentrum für den LDK. Foto: Christian Keller Vor allem weil die Lahnauhalle noch über diverse zusätzliche Räume, wie Küchen, Kühlanlagen sowie verschiedene Sanitäranlagen verfügt, wird sie zum zentralen Impfzentrum des Lahn-Dill-Kreises ausgebaut. Foto: Christian Keller 3

Warum die Lahnauhalle?

Die Sport- und Kulturhalle bietet laut Landrat Schuster und Reinhard Strack-Schmalor, Leiter des Corona-Verwaltungsstabes, nicht nur ausreichend Fläche, sondern auch genügend weitere Räume wie Küchen, Kühllager, verschiedene Toilettenräume und Duschen. Hintergrund: Es braucht für die voraussichtlich bis zu 60 Mitarbeiter des Impfzentrums entsprechend von den Besuchern getrennte Toiletten sowie eigene Pausen- und Umkleideräume.

Schuster bedankte sich sowohl bei der Gemeinde Ehringshausen, die die Volkshalle zur Verfügung gestellt hätte, als auch bei Lahnaus Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (CDU), dass diese in kürzester Zeit ihr Okay für die Einrichtung des Impfzentrums gegeben hätten. Der Landrat zeigte sich motiviert: "In Wuhan hat alles mit dem Virus begonnen, in Waldgirmes werden wir es besiegen!".

Der Impfstoff

In Lahnau verwendet werden soll der derzeit noch nicht zugelassene Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech, der auch in Marburg produziert wird. Dieser muss bei Minus 70 Grad gelagert werden und vor der Verabreichung noch von medizinischem Personal aufbereitet werden. Für all das braucht es zusätzlichen Platz, den die Lahnauhalle bietet.

Die "Öffnungszeiten"

Geplant ist, dass das Impfcenter sieben Tage die Woche jeweils von 7 bis 22 Uhr geöffnet ist. Mindestens 250 Tage. Bis Freitag, 11. Dezember, muss alles startklar sein.

Die Einladung

Ähnlich einer Wahlbescheinigung, sollen sogenannte Impflinge eine persönliche Einladung erhalten. Die verschickt (Stand Donnerstag) nicht der Landkreis, sondern das Land Hessen, erklärte Reinhard Strack-Schmalor. Auch die genaue Terminvergabe übernehme das Land.

Wer wird zuerst geimpft?

"Das entscheiden nicht wir", betonte Strack-Schmalor. Die Priorisierung, welche Berufsgruppen beispielsweise zuerst geimpft werden, lege die Ständige Impfkommission, kurz Stiko, am Robert-Koch-Institut fest. Wer unabhängig davon dann nach welchem Schema nach Lahnau eingeladen werde, entscheidet ebenfalls das Land. Beim Landkreis habe man derzeit noch keine Ahnung, ob beispielsweise dann die Bewohner einzelner Kommunen quasi blockweise eingeladen würden.

Der Weg nach Lahnau

Dass "Lahnau nicht gerade der Nabel des Lahn-Dill-Kreises ist", weiß auch Landrat Schuster, der selbst im 40 Kilometer entfernten Driedorf wohnt. Grundsätzlich geht er und sein Pandemiestab davon aus, dass das Gros der Impflinge mit dem eigenen Auto anreisen werde. Parkplätze sind rund um die Lahnauhalle ausreichend vorhanden. Ansonsten setzt Schuster auf den ÖPNV: "Bis nach Wetzlar kommt man allemal", sagte er. Um die "letzte Meile" von Wetzlar nach Lahnau schnell hinter sich zu lassen, gebe es derzeit Überlegungen einen Shuttle-Service zwischen Bahnhof und Lahnauhalle einzurichten.

Gerade für ältere Bürger, die selbst kein Auto fahren können und auch nicht mehr so ohne weiteres mit Bus und Bahn nach Lahnau oder Wetzlar kommen können, sieht Schuster die Kommunen und die Gemeinschaft in der Pflicht. "Die Solidarität in den Dörfern ist groß", sagte er. Fahrgemeinschaften könnten eine Lösung sein und mit den Kommunen müsse man darüber sprechen, ob vorhandene Bürgerbusse für den Transfer nach Lahnau eingesetzt werden könnten. Darüber hinaus könne man auch nochmal mit den zuständigen für den ÖPNV sprechen, um im kleine Rahmen unkomplizierte Lösungen zu finden, erklärte Kreis-Gesundheitsdezernent Stephan Aurand (SPD). Die Kommunen eng einzubinden schlug auch der Erste Kreisbeigeordnete Roland Esch (FWG) vor: "Die Rathauschefs wissen Bescheid, die kann man dabei gut einbinden", sagte er.

Die Verkehrssituation

Damit rund um das zentrale Impfcenter des LDK kein Verkehrschaos entsteht, wird aktuell gearbeitet. Eingebunden ist dabei auch Kreisbrandinspektor Harald Stürtz, der ebenfalls für den Katastrophenschutz verantwortlich zeichnet sowie die Gemeinde Lahnau. Da die Lahnauhalle lediglich über Anwohnerstraße erreichbar ist, wird die Gemeinde ein Einbahnstraßenkonzept entwerfen. Man wolle versuchen, die Belastung für Anwohner so gering wie möglich zu halten, waren sich alle Anwesenden einig.

Allerdings gehe es leider auch nicht ohne. Ausgeschildert wird der Weg zum Impfzentrum schon auf der A 45 und auf der B 49. Eindringlich machten Bürgermeisterin Wrenger-Knispel und Lahnaus Bauamtsleiter Klaus Scharmann deutlich, dass die bereits von Hessen Mobil geplante Vorfahrtsänderung am Abzweig der L 3020 auf die L 3285 in Richtung B49 von Dorlar aus kommend nun kurzfristig umgesetzt werden müsse.

Das Impfen

Wer eine entsprechende Einladung zum Impfen erhält, soll pünktlich zum Termin in Lahnau erscheinen. Zunächst werden Impflinge in einen separaten Wartebereich hinter der Hallenbühne gebracht. Sollte wider erwarten mehr Platz hierfür benötigt werden, könne man ein Zelt vor der Halle aufbauen, erklärte Strack-Schmalor. Anschließend folgt ein kurzes Arztgespräch, die so genannte Anamnese. Das könne bei gesunden Patienten ganz schnell gehen, bei anderen länger dauern. Für intensivere Arztgespräche werden ebenfalls entsprechende Räume bereitgestellt. Um den Druck aus dem Impfzentrum herauszunehmen, kann sich Landrat Schuster auch vorstellen, dass Patienten den entsprechenden Anamnese-Bogen auch mit dem Hausarzt ausfüllen könnten, um die Aufenthaltsdauer im Impfzentrum zu minimieren. Das müsse aber noch geprüft werden.

Anschließend wird an einem von derzeit 16 geplanten Impfstellen die eigentliche Impfung vorgenommen. Die Nadel setzen kann außer Ärzten auch entsprechend geschultes medizinisches Personal, erklärt Gesundheitsamtsleiterin Dr. Gisela Ballmann, ein Arzt sei schon aus rechtlichen Gründen immer mit dabei. Eingerichtet wird auch ein Ruhebereich, sollte jemand die Impfung nicht vertragen.

Dokumentation

Die eigentliche Arbeit beginnt im Grunde erst dann: mit der Dokumentation. Die sei überaus wichtig, betont Strack-Schmalor, denn schließlich müsse jeder Impfling zwei Mal geimpft werden und das müsse entsprechend dokumentiert werden. Daher sollte sich jeder am besten schon jetzt auf die Suche nach seinem Impfausausweis machen. Neue Ausweise könnten aber auch vor Ort ausgestellt werden. Wie genau die Dokumentation der Corona-Impfung erfolgt, steht derzeit noch nicht final fest. Unklar ist derzeit auch noch, wie man mit infizierten Menschen umgeht. Fest stehe bereits: Einen Schnelltest vor Ort wird es nicht geben. Das sei mit dem Ministerium so abgesprochen, erklärte Schuster.

Mobiles Impfen

Nicht nur in Lahnau soll geimpft werden. "Es macht ja keinen Sinn, Menschen aus Altenheimen oder anderen sensiblen Bereichen nach Lahnau zu karren", sagte Schuster. Mobile Impfteams sollen entsprechende Einrichtungen anfahren. Ob diese Teams ebenfalls aus der Lahnauhalle heraus ausschwärmen, werde noch geklärt.

Externer Dienstleister

"Ich träume davon, dass wir einen Dritten beauftragen können", sagte Reinhard Strack-Schmalor am Donnerstag. Denn die entsprechenden Kapazitäten an Ärzten und medizinischem Personal habe der Landkreis nicht und diese kurzfristig zu akquirieren sei kaum möglich. Derzeit würden aber vielversprechende Verhandlungen laufen.

Die Logistik

Dafür, dass die bis zu 60 Mitarbeiter des Impfzentrums stets mit Schutzkleidung ausgerüstet sind, ein eigener Hallenboden gelegt wird, ein Einbahnstraßensystem angelegt wird und Trennwände und Co. für verschiedene Bereich aufgestellt werden, dafür sogt der Katastrophenschutz. Dass man jetzt so schnell einsatzbereit sei, liege auch an den Erfahrungen und Vorbereitungen infolge der Pandemie 2010. Den Impfstoff sowie die notwendige Hard- und Software für Dokumentation und Co. liefert das Land. Wie viel Impfstoff das sein wird und wie oft dieser angeliefert wird, bleibt aus Sicherheitsaspekten geheim.

Sicherheit/Bewachung

Schon zum Pressetermin war Polizei in der Lahnauhalle. Geplant ist eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung des Impfzentrums durch Polizei sowie einen Sicherheitsdienst.

Die Kosten

Die übernimmt laut aktuellem Stand vor allem das Land. Zwar werde der Lahn-Dill-Kreis für einzelne Anschaffungen sicher in Vorleistung gehen, erklärte Strack-Schmalor, diese sollten dann aber, wenn abgerechnet wird, zurückgezahlt werden.

Grundsätzlich seien die Kommunen angehalten, keine Mieten wie in diesem Fall die Lahnauhalle, von den hessischen Landkreisen zu verlangen. Zwischen Kreis und Gemeinde Lahnau wolle man aber bilateral für eine entsprechende Entschädigung sorgen. "Schließlich machen wir hier einfach mal für acht Monate die Hütte zu", sagte Landrat Schuster.