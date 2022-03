Sonntagsarbeit: RP hebt Corona-Verfügung auf

Jetzt teilen:

GIESSEN/WETZLAR/DILLENBURG - Das Regierungspräsidium (RP) Gießen hebt mit Wirkung zum Samstag, 19. März, seine Anfang Februar in Kraft getretene Allgemeinverfügung für die mittelhessischen Landkreise auf. Diese ermöglicht in bestimmten Bereichen der sogenannten kritischen Infrastruktur, Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen zu beschäftigen sowie die tägliche Höchstarbeitszeit auf maximal zwölf Stunden pro Tag heraufzusetzen. Hintergründe des Widerrufs sind laut der Pressemitteilung des RP die abgeschwächte Omikron-Welle und die damit gesunkenen Personalausfälle aufgrund von Infektionen, Quarantänen und Isolationen infolge des Coronavirus, die prognostisch weiter abnehmen würden.