Spange macht Herzklappe dicht

Eine Spange dichtet die Herzklappe ab: Der Eingriff erfolgt im Katheterlabor unter Vollnarkose. Foto: Lahn-Dill-Kliniken

Wetzlar (red). Chirurgen der Medizinischen Klinik I am Klinikum Wetzlar haben erstmals eine undichte Herzklappe mit einer Spange repariert, ohne dass der Brustkorb für den Eingriff geöffnet werden musste. Im Herzkatheterlabor wurde sie am schlagenden Herzen in eine Herzvene eingeführt, um sie enger zu spannen. Inzwischen wurde bereits der dritte Patient auf diese Weise behandelt.

Wird die Mitralklappe undicht, liegt dies zumeist an einer krankhaften Vergrößerung des Herzens, erläuterte Professor Martin Brück, Chefarzt der Medizinischen Klinik I. Bei einer Operation werde dann normalerweise die Mitralklappe gerafft und somit wieder dicht. Bei älteren Patienten mit einschlägigen Begleiterkrankungen komme diese Methode wegen des erhöhten Risikos jedoch nicht mehr in Frage. In diesen Fällen könne die undichte Mitralklappe mit einem Katheterverfahren repariert werden. Über eine Vene außen am Herzen wird eine Metallspange eingebracht, die den hinteren Teil des Mitralrings rafft. Der dafür erforderliche Katheter wird speziell für die Anatomie des Patienten ausgewählt und über eine Halsvene eingeführt.

Der Eingriff erfolgt unter Vollnarkose, direkt im Anschluss wacht der Patient noch im Katheterlabor auf. Vor der Entlassung wird die Mitralklappe mittels Herzultraschall überprüft, die weiteren ambulanten Kontrollen können beim niedergelassenen Kardiologen erfolgen. Eine dauerhafte Blutverdünnung ist nicht erforderlich.

"Die undichte Mitralklappe führt bei Patienten mit einer Herzschwäche zu einer reduzierten Lebensqualität infolge Kurzatmigkeit sowie einer reduzierten Lebenserwartung", erläuterte Chefarzt Professor Brück. Gerade für ältere Menschen mit vielen Begleiterkrankungen sei unter anderem die Implantation einer Metallspange eine alternative Therapieoption. Das Carillon-System bestehe aus zwei Ankern, die über ein Drahtband verbunden sind und in eine Herzvene eingeführt werden.

Zusätzliche Variante

für die Behandlung

Eine gleichfalls katheterbasierte Reparatur der Mitralklappe mit einer Klammer wurde in den Lahn-Dill-Kliniken in den vergangenen drei Jahren bei über 100 Patienten erfolgreich durchgeführt. "Mit dem Carillon-System haben wir jetzt nicht nur eine alternative, sondern auch eine zusätzliche Möglichkeit der Mitralklappenbehandlung, da beide Systeme auch zusammen an einem Patienten angewendet werden können", freute sich der Kardiologe Brück.