3 min

Sparkasse Dillenburg dünnt Filialnetz aus

Weil immer weniger Bankkunden in die Filialen kommen, werden die Standorte in Schönbach, Allendorf und Manderbach geschlossen. Aber auch in zwölf anderen Dörfern ändert sich etwas.

Von Frank Rademacher Redakteur Dillenburg