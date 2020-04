Sperrung bleibt: Bauarbeiten in Niederscheld dauern länger

Die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt von Niederscheld dauern etwa eine Woche länger. Deshalb bleibt die Zufahrt in den Dillenburger Stadtteil weiter nur über Eibach möglich. Aus Scheld hinaus in Richtung Bundesstraße rollt der Verkehr unverändert. Foto: Christoph Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg (red). Seit der ersten April-Woche wird in Niederscheld großflächig an der Gasversorgungsleitung gearbeitet. Die Arbeiten der EnergieNetz Mitte werden nun länger dauern, als geplant gewesen war. Derzeit ist davon auszugehen, dass die mit ihnen verbundene Sperrung der Ortsdurchfahrt noch die ganze nächste Woche andauert.

Im Baustellenbereich, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung, haben sich die Erdarbeiten schwieriger gestaltet als bei Planung angenommen. Der Bereich sei durch bereits mehrere Ver- und Entsorgungsleitungen verschiedener Versorger stark belegt. Aus diesem Grund habe die Trasse für die Gasleitung in die Straße verlegt werden müssen. Daher verlängere sich die Bauarbeiten nun um eine Woche.

Weiter Umleitung über Dillenburg und Eibach

Bis dahin wird die Ortsmitte Niederscheld weiter nur über die Umleitung Eibach erreichbar sein. Die Einbahnstraßenregelung aus Niederscheld in Richtung Bundesstraße nach Dillenburg oder Herborn bleibt bestehen.

Die Busverbindung ist weiterhin eingeschränkt, wobei die Verbindung Niederscheld - Dillenburg aufrecht erhalten bleibt. Die Rückfahrt kann durch die Sperrung jedoch nicht in dieser Richtung erfolgen. Der Bus fährt die Umleitung über Eibach und dann weiter nach Oberscheld.

Während der Sperrung können die Haltestellen vom ZOB Dillenburg bis einschließlich Niederscheld (alle Haltestellen) nicht angefahren werden. Dies betrifft die Fahrtrichtung von Dillenburg in Richtung Hirzenhain-Bahnhof. Damit entfallen hier weiterhin in Dillenburg die Haltestellen Jahnstraße, Berliner Straße und Hammerberg und in Niederscheld Adolfshütte, Dillbrücke und Obere Hauptstraße. Für die Hinfahrt nach Dillenburg bleiben alle Halte wie im Baustellenfahrplan abgebildet.