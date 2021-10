Sprachzertifikate für gutes Englisch vergeben

Die Inhaber des Cambridge-Zertifikats (von links): Felix Gräfe (C2) Nico Pulverich (B2), Philipp Röhrich (C1), Tjark Kirchner (C1), Michelle Holighaus (C1), Madita Saalbach (C1), Dan Raabe (B2), Nils Herchenhein (B2) und Illana Gutwin (C1). Es fehlt Sophia Bernhardt (C2). Mit den Schülern freuen sich Schulleiter Matthias Riedesel, Abteilungsleiter BG, Dieter Müller, sowie Cambridge English Schulkoordinator und Kursleiter Stefan Müller. Foto: Kaufmännische Schulen

DILLENBURG - Zwei Extrastunden, ein Schuljahr lang, stand für die Schüler des beruflichen Gymnasiums der Cambridge-Kurse auf dem Stundenplan. Der zusätzliche Einsatz hat sich gelohnt: Zehn erhielten nun ihre "Cambridge English Certificates".

Schulleiter Matthias Riedesel lobte bei der Zertifikatsübergabe das Durchhaltevermögen der Schüler und wies auf die Vorteile des Zertifikats beim Eintritt in die Berufswelt hin. Das Sprachzertifikat wird von einer stetig anwachsenden Anzahl von Institutionen weltweit anerkannt, darunter zahlreiche namhafte Universitäten sowie Global Player wie Daimler, Microsoft oder Sony. Der Nachweis gilt darüber hinaus auf dem Level C1 als Zugangsvoraussetzung für ein Studium an einer Hochschule in Großbritannien.

Zwei Teilnehmer erreichen höchste Niveaustufe

Zwei Schüler erlangten Zertifikate auf der höchstmöglichen Niveaustufe C2: Sophia Bernhardt und Felix Gräfe. Diese werden bei exzellenten Kenntnissen einer Sprache in den Bereichen "Reading", "Use of English", Writing", "Listening" und "Speaking" vergeben.

Die Kaufmännischen Schulen bieten seit 2015 jedes Schuljahr Vorbereitungskurse für die Zertifikatsprüfung an. Neben der Hauptzielgruppe, der Jahrgangsstufe 12 des beruflichen Gymnasiums, richtet sich das Angebot auch an interessierte Schüler anderer Schulformen.