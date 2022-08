Sprinter-Fahrer verunglückt bei Oberscheld

Symbolfoto: K. Rahn/Fotolia

ESCHENBURG-HIRZENHAIN/ DILLENBURG-OBERSCHELD - Noch Glück im Unglück hat ein 41 Jahre alter Mann gehabt, als er am Mittwochabend mit seinem Mercedes Sprinter zwischen Hirzenhain und Oberscheld von der Straße abkam.

Laut Polizei war der Transporter gegen 18.30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer habe noch versucht, gegenzulenken, dann aber die Kontrolle über den Wagen verloren. Der kippte auf die Beifahrerseite, rutschte mehrere Meter über die Straße und blieb schließlich auf einer Wiese liegen. Der Fahrer trug Prellungen davon, berichtete die Polizei. Zudem habe er über Nackenschmerzen geklagt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus.

Offenbar betrunken am Steuer - Blutentnahme

Da der in Herborn lebende Mann offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ordnete die Polizei die Entnahme einer Blutprobe an, die ein Arzt im Krankenhaus vornahm. Auf den 41-Jährigen kommt nun ein Verfahren wegen Verkehrsgefährdung zu. Den Schaden am Sprinter beziffert die Polizei auf rund 5000 Euro.