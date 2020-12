Stadtverwaltung und Stadtwerke Dillenburg geschlossen

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Die Büros und Dienststellen der Stadtverwaltung und der Stadtwerke Dillenburg sind vom 24. Dezember bis einschließlich 3. Januar geschlossen. Die Stadt hat nach Angaben einer Sprecherin jedoch Notdienstzeiten und Rufbereitschaften eingerichtet.

Für das Standesamt und das Bürgerbüro ist am Dienstag, 29. Dezember, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr, im Stadthaus ein Notdienst für dringende Angelegenheiten eingerichtet. Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich beim Standesamt unter 0 27 71-89 62 51, beziehungsweise im Bürgerbüro unter 0 27 71-89 62 00. Die Friedhofsverwaltung ist für die Anmeldung von Beisetzungen zu erreichen am 24., 26. und 27. Dezember sowie am 1. und 3. Januar, jeweils von 10 bis 11 Uhr und am 28., 29. und 30. Dezember sowie am 1. und 3. Januar, jeweils von 8 Uhr bis 12 Uhr, unter Telefon 01 70-7 88 49 74.

Am dem 4. Januar wieder Betrieb im Coronamodus

Die Stadtwerke Dillenburg haben ebenfalls einen Notdienst eingerichtet: Der Baubetriebshof ist unter Telefon 01 77-2 53 50 68 und die Wasserversorgung unter Telefon 01 75-4 12 97 66 zu erreichen.

Ab Montag, 4. Januar, sind wieder alle Dienststellen zu den gewohnten Zeiten besetzt. Pandemiebedingt ist dann auch weiterhin ein Besuch nur nach Terminvereinbarung möglich.