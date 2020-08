Stau in Dillenburg: Verkehrschaos zu Schulbeginn?

Die Situation im Norden der Stadt: Bis vor die Einfahrt zum Nordportal des Schlossbergtunnels staute sich am Morgen der Verkehr auf der Bundesstraße B 277. Foto: Christoph Weber

Dillenburg (cw/rade). Die Einspurigkeit der Bundesstraße B 277 im Süden von Dillenburg, dazu die gesperrte Herwigstraße als Verbindung von Bahnhof und Gymnasium: Zum Schulstart nach den Sommerferien im Regelbetrieb hatten nicht wenige mit einem großen Verkehrschaos rund um die Wilhelm-von-Oranien-Schule und die Beruflichen Schulen auf der anderen Dillseite gerechnet. Und ganz ohne Behinderungen ging es am Montagmorgen bei strömendem Regen auch nicht ab.

Im Norden der Stadt staute sich der Verkehr auf der B 277 bis vor die Einfahrt zum Schlossbergtunnel am Nordportal zurück. Ein Teil der Verkehrsteilnehmer entschied sich spontan auch für die Route über die alte Bundesstraße durch die Stadt.

Im Süden mussten sich die Autofahrer zwischen 7.30 und 8 Uhr schon an der Abfahrt nach Niederscheld anstellen. Wer in die Stadt wollte, kam über Niederscheld und Eibach zwar ohne Probleme, aber mit einem Umweg an sein Ziel. Das große Verkehrschaos blieb jedoch aus.