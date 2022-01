Sternsinger sammeln 30 411 Euro für Kinder in Not

Zurück von ihrer erfolgreichen Mission: Die Sternsinger der katholischen Pfarrei "Zum Guten Hirten an der Dill" können stolz auf sich sein. Foto: Katholische Pfarrei "Zum Guten Hirten an der Dill"

HERBORN - Erfolgreiche Sternsingeraktion 2022: Wie die katholische Pfarrei "Zum Guten Hirten an der Dill" mitteilt, haben die Jungen und Mädchen in diesem Jahr 20 911 Euro in den Kirchorten von "St. Petrus" Herborn und 9500 Euro in den Kirchorten von "Herz Jesu" Dillenburg gesammelt. Das Geld ist für Kinder in Not bestimmt.

Bevor die Mädchen und Junge von Haus zu Haus zogen, um den Segen zu bringen, wurde in der katholischen Kirche in Herborn ein kleiner Gottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchores gefeiert. Die Spendensammlung stand in diesem Jahr unter dem Motto "Gesund werden, gesund bleiben - ein Kinderrecht für alle".