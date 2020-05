Stolberg-Schule lässt Containerunterricht hinter bald sich

Die Juliane-von-Stolberg-Schule ist seit 1994 in dem Gebäude in der Maibachstraße untergebracht. Bis dahin war die Grundschule in der Hofgartenschule in der Wilhelmstraße und musste im Zuge des "Dillenburger Schulkarussells" der Haupt- und Realschule Platz machen. Die Grundschule zog in die Maibachstraße, wo bis dato die Volkshochschule zuhause war. Das Gebäude mitten in der Innenstadt von Dillenburg wurde im 19. und 20. Jahrhundert in mehreren Schritten gebaut. Turnhalle und Aula sind aus dem Jahr 1877.

Anfang des 20. Jahrhunderts folgte der Bau des heutigen KlassentraktsVon 1929 bis 1931 wurde die Fassade des Turnhallen- und Aulaflügels an den Klassentrakt aufgestockt und verändert2016 kaufte der Lahn-Dill-Kreis das Gebäude vom Nassauischen Zentralstudienfonds.