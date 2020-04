Straße nach Unfall auf K 39 gesperrt

Blechschaden: Am Mittwochvormittag sind am Ortsausgang von Dillenburg nach Donsbach ein Mercedes und ein Seat zusammengestoßen. Foto: Jörg Fritsch

Dillenburg (red). Trotz des recht glimpflichen Ablaufs eines Unfalls am Mittwoch auf der K 39 zwischen Dillenburg und Donsbach hatte die Polizei die Straße sicherheitshalber gesperrt. Um kurz nach 9 Uhr war eine 65 Jahre alte Dillenburgerin am Ortsausgang Richtung Donsbach mit ihrem Seat Ibiza in einer Linkskurve zu weit auf die Gegenspur geraten, sodass ihr Auto mit dem entgegenkommenden C-Klasse-Mercedes-Benz eines 45 Jahre alten Herborners zusammenstieß. Die Dillenburgerin erlitt leichte Verletzungen. Da die Fahrzeuge ungünstig standen, sperrte die Polizei die Straße bis zum Abtransport der Autos.